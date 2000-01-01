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Яир Голан за Объединенный арабский список в правительстве | Фото:13.03 09:04   MIGnews.com

Яир Голан за Объединенный арабский список в правительстве

Бывший заместитель начальника штаба Яир Голан (Авода-Мерец) в четверг, 12 марта, призвал к созданию чрезвычайного правительства после кризиса с коронавирусом, в которое войдут члены Кнессета из арабских партий.

"В свете чрезвычайной ситуации я присоединяюсь к призыву премьер-министра создать правительство национального единства при условии, что он также призовет Объединенный арабский список присоединиться к нему. Эпидемия не является инцидентом безопасности и не проводит различия между евреями и арабами", - сказал Голан.

Ранее в четверг председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц принял приглашение Нетаниягу встретиться для обсуждения формирования. В ходе беседы ясно дал понять, что сторонники терроризма не могут быть частью правительства - ни в обычные, ни в чрезвычайные ситуации.


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