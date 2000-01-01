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Украина прекращает авиасообщение с другими странами 13.03 21:22   MIGnews.com

Украина прекращает авиасообщение с другими странами

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что с 17 марта Украина прекращает авиасообщение с другими странами сроком на 2 недели. Украина

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о суше и морском - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", - заявил Разумков.

Кроме того, он отметил, что после 17 марта граждане Украины смогут возвращаться из-за границы только автотранспортом.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше - это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борты исключительно из граждан Украины", - резюмировал Разумков.




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