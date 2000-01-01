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Беннетт: мы придумали альтернативу домашнему карантину 13.03 18:31   MIGnews.com

Беннетт: мы придумали альтернативу домашнему карантину

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт поручил создать три специальных помещения для пациентов с коронавирусом.

Такое заявление он сделал в пятницу, 13 марта, передает The Jerusalem Post.

Соответствующее решение было принято по итогам консультаций с премьер-министром Биньямином Нетнаиягу, представителями Министерства здравоохранения. Уточняется, что Минобороны подготовит и оборудует три объекта на севере, юге и в центральной части страны.

Это позволит Минздраву повысить способность справляться с ростом зараженных пациентов, особенно, если у них проявляется легкая форма болезни, которая не предполагает немедленного перевода в больницу.

"Проблема в том, что мы не знаем, сколько людей являются носителями вируса. Может быть еще 150, 500 или 1000 с диагнозом. Мы хотим быть готовыми к следующему шагу. Мы не хотим доводить вопрос до того, что Министерство здравоохранения не сможет справиться с таким количеством пациентов, как в Италии", – подчеркнул Беннетт.

По его словам, учреждения откроются на следующей неделе. Они станут альтернативой домашнего карантина.


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