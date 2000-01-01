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Украина закрывает границы для иностранцев на 2 недели 13.03 15:40   MIGnews.com

Украина закрывает границы для иностранцев на 2 недели

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что через двое суток Украина закроет свои границы для иностранцев.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан", - заявил он.

Данилов отметил, что запрет продлится две недели.

"Через 2 недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на СНБО будем принимать следующее решение", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей страны, смогут вернуться.

"Но, те страны, где есть коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации", - отметил он.


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