13.03 15:40 MIGnews.com

Украина закрывает границы для иностранцев на 2 недели

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что через двое суток Украина закроет свои границы для иностранцев."Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан", - заявил он.Данилов отметил, что запрет продлится две недели."Через 2 недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на СНБО будем принимать следующее решение", - отметил он.Кроме того, он подчеркнул, что все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей страны, смогут вернуться."Но, те страны, где есть коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации", - отметил он.