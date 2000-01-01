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Источники: `Кахоль Лаван` готовы заседать под Нетаниягу | Фото:13.03 14:47   MIGnews.com

Источники: "Кахоль Лаван" готовы заседать под Нетаниягу

Источники в политическом эшелоне заявили в пятницу, 13 марта, что "Кахоль Лаван" могут договориться о правительстве единства с "Ликудом", сообщает Israel Hayom.

В сообщении говорится, что "Кахоль Лаван" говорят не о чрезвычайном правительстве национального единства на определенное время.

Их интересует долгосрочное соглашение, в соответствии с которым премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу будет продолжать служить на своем посту в течение года, прежде чем его сменит Бенни Ганц.

Нетаниягу и Ганц обсудили ряд вопрос в четверг вечером после закртия школ из-за вспышки коронавируса.


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