Шакед: мы стараемся быстро сформировать правительство
Лидер партии "Ямина" Аелет Шакед в пятницу утром, 13 марта, прокомментировала кризис коронавируса, призвав израильтян следовать указаниям Министерства здравоохранения.
"Мы находимся в сложном периоде, подобного которому мы никогда раньше не видели", - сказала Шакед. "Кризис в области здравоохранения является серьезным, а также существует экономический и политический кризис."
"Пожалуйста, прислушайтесь к руководящим указаниям Министерства здравоохранения, чтобы мы все могли пройти этот период как можно быстрее и чтобы мы могли свести к минимуму количество пострадавших."
"Мы приложим все усилия, чтобы заботиться об экономике Израиля, особенно когда речь идет о самозанятых и малых предприятиях".
"Мы предпримем такие шаги, как отсрочка налоговых платежей, платежей Национального института страхования и налогов на имущество, и мы предложим государственные займы. Мы работаем над тем, чтобы быстро сформировать правительство."