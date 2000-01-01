13.03 14:12 MIGnews.com

Шакед: мы стараемся быстро сформировать правительство

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер партии "Ямина" Аелет Шакед в пятницу утром, 13 марта, прокомментировала кризис коронавируса, призвав израильтян следовать указаниям Министерства здравоохранения."Мы находимся в сложном периоде, подобного которому мы никогда раньше не видели", - сказала Шакед. "Кризис в области здравоохранения является серьезным, а также существует экономический и политический кризис.""Пожалуйста, прислушайтесь к руководящим указаниям Министерства здравоохранения, чтобы мы все могли пройти этот период как можно быстрее и чтобы мы могли свести к минимуму количество пострадавших.""Мы приложим все усилия, чтобы заботиться об экономике Израиля, особенно когда речь идет о самозанятых и малых предприятиях"."Мы предпримем такие шаги, как отсрочка налоговых платежей, платежей Национального института страхования и налогов на имущество, и мы предложим государственные займы. Мы работаем над тем, чтобы быстро сформировать правительство."