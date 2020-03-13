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Трамп и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом в мире 13.03 15:15   MIGnews.com

Трамп и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом в мире

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили меры по борьбе с коронавирусом и экономическую ситуацию в мире.

В течение 50 минут Трамп и Абэ говорили о распространении коронавируса в мире. Американская сторона позитивно оценила меры, предпринимаемые японскими властями в рамках борьбы с инфекцией.

Главы государств также обменялись мнениями о влиянии пандемии на экономику. Абэ сообщил, что Токио продолжает подготовку к летней Олимпиаде, пишет NHK.

Ранее Дональд Трамп высказывал мнение о необходимости перенести Олимпиаду в Тоник на год из-за нового типа коронавируса.


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