13.03 15:15 MIGnews.com
Трамп и Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом в мире
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили меры по борьбе с коронавирусом и экономическую ситуацию в мире.
В течение 50 минут Трамп и Абэ говорили о распространении коронавируса в мире. Американская сторона позитивно оценила меры, предпринимаемые японскими властями в рамках борьбы с инфекцией.
Главы государств также обменялись мнениями о влиянии пандемии на экономику. Абэ сообщил, что Токио продолжает подготовку к летней Олимпиаде, пишет NHK
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Ранее Дональд Трамп высказывал мнение о необходимости перенести Олимпиаду в Тоник на год из-за нового типа коронавируса.
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