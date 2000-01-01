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В Китае появится орган, контролирующий СМИ 13.03 08:44   MIGnews.com

В Китае появится орган, контролирующий СМИ

Власти Китая заявили о намерении создать абсолютно новый правительственный орган, который будет отвечать за контроль СМИ. Об этом стало известно из проекта закона, который был обнародован во вторник, 13 марта, Госсоветом КНР.

Планируется, что главное госуправление по делам радио и телевидения будет курироваться высшим исполнительным органом Китая.

В проекте закона говорится о ликвидации Главного госуправления по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения, пишет ТАСС.

Новое ведомство должно упростить процесс внедрения иностранных теле- и радиопрограмм на китайских телеканалах, а еще будет содействовать более успешному выходу медиапродуктов КНР на внешние рынки.
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