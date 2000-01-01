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13.03 07:54   MIGnews.com

Израиль: сирены по всей стране

Израильские СМИ сообщают о проведении масштабных учений гражданской обороны 13 марта.

В рамках учений на всей территории страны прозвучат сирены ракетной тревоги - в 11:05 и в 17:05.

В учениях примут участия подразделения службы тыла, ЦАХАЛ и Генштаб ЦАХАЛа. Сигналы тревоги также будут передаваться по радио, на интернет-сайтах и в биперах для лиц со слабым слухом.

В случае реальной тревоги, соответствующее сообщение будет передано СМИ.
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