13.03 07:54 MIGnews.com

Израиль: сирены по всей стране

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Израильские СМИ сообщают о проведении масштабных учений гражданской обороны 13 марта.В рамках учений на всей территории страны прозвучат сирены ракетной тревоги - в 11:05 и в 17:05.В учениях примут участия подразделения службы тыла, ЦАХАЛ и Генштаб ЦАХАЛа. Сигналы тревоги также будут передаваться по радио, на интернет-сайтах и в биперах для лиц со слабым слухом.В случае реальной тревоги, соответствующее сообщение будет передано СМИ.