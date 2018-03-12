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Опрос: Ликуд усилится, НДИ теряет мандаты 13.03 07:00   MIGnews.com

Опрос: Ликуд усилится, НДИ теряет мандаты

На фоне представляющихся неизбежными досрочных выборов в Кнессет второй канал израильского ТВ публикует результаты нового опроса общественного мнения.




По результатам опроса, если выборы пройдут сегодня, Ликуд получит 30 мандатов (по сравнению с 26 в нынешнем составе Кнессета). Он увеличит разрыв с Еш Атид (21 мандат). Сионистский Лагерь во главе с Ави Габаем получит 13 мандатов ( по сравнению с 15 в предыдущих опросах) Еврейский Дом может по прежнему рассчитывать на 11 мандатов.

Партия Кахлона получит лишь 6 мандатов, Мерец - 7. У Яадут А-Тора, инициировавшей нынешний кризис, по-прежнему останется 7 мандатов. В то же время, ШАС, возможно, не сумеет преодолеть избирательный барьер.

Согласно опросу, НДИ получит лишь 4 мандата, в то время как новая партия вышедшей из него Орли Леви-Абраксис получит пять.

Объединенный Арабский Список получит 12 мандатов, в то время как новая партия бывшего министра обороны Моше Яалона не сможет преодолеть избирательный барьер.

На вопрос о том, кто будет следующим премьером 36% опрошенных ответили, что им будет Биньямин Нетаниягу, и лишь 12% - Яир Лапид. 5% поддержали Ави Габая, а 25% сообщили, что в Израиле нет человека, годного на должность премьера.
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