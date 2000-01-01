13.03 21:34 MIGnews.com

Евросоюз осудил покушение на премьера ПА

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Сегодняшнее покушение на убийство палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы было "преднамеренной попыткой подорвать недавнее усилия по объединению Газы и Западного Берега под единой юрисдикцией Палестинской Автономии.Об этом во вторник, 13 марта заявил высокопоставленный представитель внешней политики Евросоюза.Заявление опубликовал офис верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерики Могерини.Согласно заявлению, ЕС "высоко ценит смелые действия Хамдаллы и других лиц", которые продолжают работать над улучшением ситуации в секторе Газа и над объединением палестинцев, что необходимо для достижения прочного мирного решения.