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Евросоюз осудил покушение на премьера ПА | Фото:13.03 21:34   MIGnews.com

Евросоюз осудил покушение на премьера ПА

Сегодняшнее покушение на убийство палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы было "преднамеренной попыткой подорвать недавнее усилия по объединению Газы и Западного Берега под единой юрисдикцией Палестинской Автономии.

Об этом во вторник, 13 марта заявил высокопоставленный представитель внешней политики Евросоюза.

Заявление опубликовал офис верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерики Могерини.

Согласно заявлению, ЕС "высоко ценит смелые действия Хамдаллы и других лиц", которые продолжают работать над улучшением ситуации в секторе Газа и над объединением палестинцев, что необходимо для достижения прочного мирного решения.
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