К концу 2018 года в Саудовской Аравии появится первая АЭС
В Саудовской Аравии приняли национальную программу атомную программу, сообщил МИД королевства, передает РИА Новости.
Согласно, обнародованному документу, вся ядерная деятельность королевства будет направлена исключительно на мирные цели, "которые определяются международными соглашениями". В ведомстве также пообещали быть полностью прозрачными в организации работы атомной отрасли, соблюдать все стандарты ядерной безопасности "в соответствии с требованиями независимого регулятора", и придерживаться высоких стандартов при утилизации радиоактивных отходов.
Сейчас аравийское правительство проводит тендер на строительство первой в стране АЭС и двух энергоблоков. Ожидается, что контракт на реализацию проекта будет подписан к концу 2018 года.