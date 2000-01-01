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Фото: pixabay.com 13.03 21:08   MIGnews.com

К концу 2018 года в Саудовской Аравии появится первая АЭС

В Саудовской Аравии приняли национальную программу атомную программу, сообщил МИД королевства, передает РИА Новости.

Согласно, обнародованному документу, вся ядерная деятельность королевства будет направлена исключительно на мирные цели, "которые определяются международными соглашениями". В ведомстве также пообещали быть полностью прозрачными в организации работы атомной отрасли, соблюдать все стандарты ядерной безопасности "в соответствии с требованиями независимого регулятора", и придерживаться высоких стандартов при утилизации радиоактивных отходов.

Сейчас аравийское правительство проводит тендер на строительство первой в стране АЭС и двух энергоблоков. Ожидается, что контракт на реализацию проекта будет подписан к концу 2018 года.
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