Досрочных выборов не будет

После долгого дня переговоров, правительство Биньямина Нетаниягу достигло компромисса, который спасет коалицию от преждевременных выборов и позволит утвердить государственный бюджет на 2019 год, сообщает во вторник The Times of Israel.
Законодательный комитет министров единогласно проголосовал за то, чтобы позволить лидерам партий коалиции давать указания своим коллегам, как им голосовать по законопроекту ультраортодоксов.
Согласно принятому соглашению, спорный законопроект выставят на первое из трех голосований до конца этой недели, до окончания сессии Кнессета. Два последних чтения состоятся этим летом.
Депутаты от партии "Наш дом Израиль" проголосуют против закона. При этом глава правительства не станет отправлять в отставку министра алии и интеграции (НДИ) Софу Ландвер, и она останется на министерском посту.
Отметим, что ранее межминистерская комиссия по законодательству отклонила апелляцию, поданную министром Софой Ландвер на утверждение этого закона.
Согласно найденному компромиссу, в начале летней сессии Кнессета министр обороны Авигдор Либерман передаст межминистерской комиссии по законодательству правительственный законопроект о призыве, в котором будут учтены рекомендации комиссии, сформированной главой оборонного ведомства.
Набросок соглашения, достигнутого этим вечером, изложен в представленных ниже пяти пунктах:
1. Межминистерский комитет по законодательству еще сегодня примет резолюцию, согласно которой каждой коалиционной партии будет разрешено голосовать по законопроекту, инициированному депутатом Кнессета Йоавом Бен Цуром (ШАС) в соответствии с положением, определенным председателем партии.
При этом должны соблюдаться два обязательных условия:
A) Все депутаты Кнессета от одной партии будут голосовать согласно с решением председателя партии.
B) Все председатели партий должны уведомить главу парламентской коалиции о своем решении в течение получаса после окончания заседания министерской комиссии.
Если уведомления не поступит в срок в указанном порядке, это будет считается голосованием в пользу закона о призыве.
2. В начале летней сессии Кнессета министр обороны Авигдор Либерман передаст межминистерской комиссии по законодательству правительственный законопроект о призыве, сформулированный на основании рекомендаций комиссии, сформированной самим Либерманом. Это должно произойти не позднее чем через четыре недели после начала сессии.
После того, как «законопроект Либермана» будет одобрен комитетом министров по законодательству и пройдет первое чтение в Кнессете, он будет объединен с «законопроектом Бен Цура» для подготовки ко второму и третьему чтению.
Текст второго и третьего чтений будет сформулирован с согласия всех партнеров по коалиции.
3. Никакие правительственные или частные законопроекты не должны подаваться в межминистерский комитет по законодательству ни от имени какого бы то ни было религиозного и государственного комитета, ни от имени кого-либо из членов коалиции. К этому же относятся предложения, которые ранее уже обсуждались в Кнессете.
С другой стороны, положения раздела 3 не будет применяться к новым вопросам, которые возникнут в результате решений БАГАЦ, которые будут вынесены после формулировки данного соглашения.
4. Голосование по закону о еврейском характере государства Израиль, состоится сразу же после принятия госбюджета на 2019 год При этом, если «Национальный закон» не сможет быть внесенным в повестку дня в тот же день, в какой прошло голосования по бюджету, то голосование по нему состоится в первый день предстоящей летней сессии.
Обязательным условием является гарантия того, что на голосовании будут присутствовать все депутаты, чтобы закон был утвержден 61 голосом; гарантию должны дать главы коалиционных фракций.
Текст же второго и третьего чтений будет сформулирован с согласия всех членов коалиции.
5. Стабильное правительство является национальной необходимостью, поэтому, все коалиционные партии обязались оказывать поддержку действующему правительству, чтобы гарантировать его работу.