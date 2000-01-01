13.03 19:51 MIGnews.com

Нетаниягу отложил обсуждение закона ультраортодоксов

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Законодательный комитет министров был вынужден перенести заседание по вопросу спорного закона, которое должно было состояться сегодня днем, на этот вечер после запроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Об этом во вторник, 13 марта сообщает The Times of Israel.По данным издания, ходят слухи, что премьер воспользуется этим временем, чтобы повлиять на партнеров коалиции.Комитет планировал выслушать оппонентов законопроекта, который должен был освободить от обязательной военной службы религиозных студентов, но вместо этого, привел правительство к расколу, уточняет издание.Отметим, что глава правительства решил отложить заседание комитета на фоне угроз главы оборонного ведомства Авигдора Либермана оставить коалицию в случае, если уволят Софу Ландвер (НДИ) из правительства, занимающую должность министра алии и интеграции за ее противостояние закону.