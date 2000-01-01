"Сделаем все возможное для спасения правого правительства"
Председатель "Бейт ха-Иегуди" и министр образования Нафтали Беннет выразил надежду, что правое правительство выживет, несмотря на попытки его свержения. При этом политик подчеркнул, что в коалиции реального кризиса нет.
"Все стороны в коалиции заинтересованы не в сокращении правительства, а скорее в достижении согласованного решения, и я призываю премьер-министра не свергать правое правительство", - заявил министр в интервью 7 каналу.
На вопрос, намерен ли он быть на стороне премьер-министра, несмотря на то, что Нетаниягу, как ожидается, после вынесения полицейских рекомендаций против него предстанет перед генеральным прокурором, Беннет ответил: "Я говорил это многократно, и я скажу еще раз - я обязательно буду с ним!".
По словам политика, никакие рекомендации или слушания не являются моментом принятия решения. Он отметил, что "первое решение - только в случае принятия окончательного обвинительного акта, и тогда мы примем решение по ситуации".
Министр подчеркнул, что в случае выборов "Бейт ха-Иегуди" намеревается стать доминирующей партией в следующем правительстве Нетаниягу.
"Мы будем стремиться стать самым доминирующим органом в правительстве, имея портфели обороны и правосудия. В худшем случае останемся за пределами коалиции. Нулевое воздействие на государство Израиль", - сказал Беннет в интервью журналистам.
Политик также добавил: "Правительство Израиля еще не погасило огонь, и мы должны сделать все, чтобы спасти правое правительство".