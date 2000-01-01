13.03 16:08 MIGnews.com

"Это не закон о призыве, а закон об уклонении от призыва"

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Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что сегодня в Кнессете на голосование под видом закона о призыве будет поставлен закон об уклонении от призыва. Глава партии "Наш дом Израиль" выразил сомнение, что граждане Израиля и даже политические комментаторы до конца осознают значение этого голосования и последствия возможного принятия данного закона."Абсурдна сама ситуация, когда депутат Кнессета от партии ШАС подает проект закона о призыве в ЦАХАЛ сначала на утверждение Совета мудрецов Торы и только после этого – на рассмотрение министерской комиссии по законодательству. Законопроект о призыве учащихся ешив должна разработать (и уже разрабатывает!) команда профессионалов, сформированная из представителей ЦАХАЛа и министерства обороны. Затем законопроект должен утвердить Генштаб. И только потом – министерская комиссия по законодательству. Только так и никак иначе!", - указал Авигдор Либерман.По словам главы оборонного ведомства, закон о призыве, вернее - об уклонении от призыва - будет принят, большинство молодых ультраортодоксов в законном порядке будут освобождены от армейской или альтернативной службы."При этом все остальные юноши и девушки будут служить три года, защищая свою страну, зачастую рискуя жизнью. Подчеркиваю: этот законопроект вообще не предусматривает никаких санкций против молодых ультраортодоксов, которые обязаны служить, но уклоняются от призыва. Поэтому фракция НДИ в полном составе, включая министра алии и интеграции Софу Ландвер, проголосует против законопроекта о призыве в версии Совета мудрецов Торы", - сказал Авигдор Либерман.При этом глава партии НДИ отметил, что в данной ситуации безусловно можно предотвратить досрочные выборы."Если министр алии и интеграции Софа Ландвер не будет уволена из правительства после того, как та проголосует против законопроекта и будет принято решение, что на летней сессии на рассмотрение Кнессета будет представлен законопроект, разработанный ЦАХАЛом и министерством обороны, выборов можно избежать", - подчеркнул Авигдор Либерман."Досрочные выборы не нужны гражданам Израиля, особенно на фоне очень непростой ситуации в сфере безопасности. Они не нужны ни партии, которую я возглавляю, ни мне лично. Для меня большая честь служить своей стране на посту министра обороны. Но национальные интересы Государства Израиль, его безопасность важнее электоральных интересов и даже поста министра обороны", - заявил Авигдор Либерман.