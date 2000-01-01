13.03 15:24 MIGnews.com

После Египта ISIS атакует Израиль

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Египетское ответвление ISIS готовится к атакам против Израиля, сообщает южное командование ЦАХАЛа.Полковник Ави Рахамам, командир бригады Саги заявил: “Они очень уверены в себе - когда они имеют дело с египетским врагом. Они начали организовывать себя в профессиональные группы, и им удалось добиться впечатляющих результатов”.Рахамам говорит: “За последний год их активность на Синайском полуострове стремительно увеличилась. ISIS пытается создать здесь независимый анклав. Им удалось ограбить банк и получит миллионы долларов - сумму, близкую их к годовому бюджету”.Полковник подчеркнул: “Мы должны оценить, насколько наша оперативная готовность отвечает складывающейся ситуации, и мы должны подготовить различные оперативные сценарии”.