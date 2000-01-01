13.03 12:17 MIGnews.com

Кнессет могут распустить уже сегодня вечером

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Газета Гаарец сообщает, что Биньямин Нетаниягу “отказался от усилий по сохранению коалиции”, и в результате решение о роспуске Кнессета может быть принято уже вечером 13 марта.Вчера вечером Нетаниягу призвал министра обороны Авигдора Либермана и глав ультра-ортодоксальных фракций: Я говорю вам в этот поздний час, надо сделать одну вещь: слезть с верхушки дерева и встать на почву реальности. Сегодня ночью”.На фоне того, что Либерман и НДИ однозначно выступают против принятия поправок к закону о призыве, лидер Кулану Моше Кахлон разрешил своим депутатам голосовать по данному вопросу так, как они сочтут нужным - а не в рамках коалиционной дисциплины.Таким образом, весьма вероятно возникновение абсурдной ситуации, в которой премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержит предложение оппозиционной партии Еш Атид, выступившей с законопроектом о роспуске нынешнего состав Кнессета. Еще большим абсурдом может стать голосование против этого законопроекта депутатов фракции Сионистский Лагерь - как это предсказывают некоторые политические обозреватели.