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flickr 13.03 10:05   MIGnews.com

Аббас: "Трамп заверил меня в своей приверженности миру"

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас заявил, что президент США Дональд Трамп заверил его в своей приверженности мирным усилиям Израиля и ПА в телефонном разговоре в пятницу, 10 марта.

Аббас сказал, что Трамп "заявил о своей полной приверженности мирному процессу", как пишет The Associated Press.

Председатель ПА добавил, что он сказал Трампу, что выступает против экстремизма и будет сотрудничать с США, чтобы достичь мирного соглашения, основанного на создании палестинского государства рядом с Израилем.

Махмуд Аббас отметил, что должен встретиться с Трампом в Белом доме в "ближайшем будущем".

Телефонный разговор между Аббасом и Трампом был первым с тех пор, как Трамп вступил в должность в январе.

Разговор состоялся после объявления о том, что на этой неделе Израиль посетит Джейсон Гринблатт, специальный представитель Трампа по международным переговорам, посвященным арабо-израильскому конфликту.

На данный момент президенту США неясно, каким он видит решение конфликта. На своей недавней встрече в Вашингтоне с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Трамп не стал настаивать на решение о двух государствах, как единственном способе разрешения конфликта, заявив, что примет любое решение, которое устроит обе стороны.

Трамп затем заявил в интервью Reuters, что ему нравится концепция о двух государствах, но повторил, что он будет "удовлетворен тем, что обе стороны будут счастливы".

Беседа в пятницу была первым прямым контактом между Трампом и Аббасом, однако, согласно сообщениям, в прошлом месяце глава ЦРУ Майк Помпе встретился с Аббасом в Рамаллахе.

Мирные переговоры между Израилем и ПА были заморожены с 2014 года, когда ПА в одностороннем порядке подала заявку на вступление в международные организации в нарушение условий переговоров, которые велись в то время и которые возглавлял бывший госсекретарь Джон Керри.
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