13.03 09:04 MIGnews.com

Германия: Турции пора образумится

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Несколько европейских лидеров выступили с жесткими заявлениями относительно Турции, после того президент Эрдоган обвинил Германию и Нидерланды в "нацизме".Причиной раздора стала попытка турок организовать масштабные ралли в ряде европейских стран в поддержку Эрдогана на предстоящем референдуме.Ралли были блокированы в Нидерландах, Германии и Австрии под предлогом того, что они могут создать угрозу безопасности и увеличить напряженность. Тем не менее, турецкое ралли во Франции было разрешено - несмотря на протесты оппозиции.Несмотря на то, что канцлер Меркель заявила, что ничего не имеет против турецких ралли, "до тех пор, пока о них должным образом сообщают", ее министр внутренних дел ралли запретил. Томас де Мезьер заявил: "Турецким политическим сборищам нет места на территории Германии".Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Турция "уничтожила базис для будущего сотрудничества".Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Турции "пора образумится".