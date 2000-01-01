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Германия: Турции пора образумится 13.03 09:04   MIGnews.com

Германия: Турции пора образумится

Несколько европейских лидеров выступили с жесткими заявлениями относительно Турции, после того президент Эрдоган обвинил Германию и Нидерланды в "нацизме".

Причиной раздора стала попытка турок организовать масштабные ралли в ряде европейских стран в поддержку Эрдогана на предстоящем референдуме.

Ралли были блокированы в Нидерландах, Германии и Австрии под предлогом того, что они могут создать угрозу безопасности и увеличить напряженность. Тем не менее, турецкое ралли во Франции было разрешено - несмотря на протесты оппозиции.

Несмотря на то, что канцлер Меркель заявила, что ничего не имеет против турецких ралли, "до тех пор, пока о них должным образом сообщают", ее министр внутренних дел ралли запретил. Томас де Мезьер заявил: "Турецким политическим сборищам нет места на территории Германии".

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Турция "уничтожила базис для будущего сотрудничества".

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Турции "пора образумится".
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