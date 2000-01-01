Эрдоган: Германия поддерживает террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими обвинениями в сторону Германии. Он заявил, что Германия во главе с канцлером Ангелой Меркель в частности поддерживают террористов на территории своего государства.
"Германия самым беспощадным образом оказывает поддержку террористам", - заявил турецкий лидер.
Он пояснил, что Анкара ранее направляла в Германию 4,5 тысячи досье на предполагаемых террористов — членов Рабочей партии Курдистана и FETO Фетхуллаха Гюлена. Однако, по словам Эрдогана, Берлин бездействует.
"Меркель, ты поддерживаешь, кормишь террористов. Мы передали 4,5 тысячи досье, но по ним нет шагов", — резюмировал Тайип Эрдоган.