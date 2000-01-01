13.03 21:55 MIGnews.com

Иран будет производить оружие для Хизбаллы в Ливане

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Иран открыл заводы в Ливане по производству оружия для террористической группировки "Хизбалла". Об этом сообщает кувейтская газета al Jarida. Согласно информации издания, такое решение Иран принял после якобы предполагаемых нападений ВВС Израиля на поставки иранских вооружений в Судане.Оружие предназначалось для боевиков ХАМАСА и Хизбаллы.О строительстве оружейных заводов в Ливане газете сообщил командующий иранской революционной гвардией.В интервью al Jarida он заявил, что в одном из иранских университетов был создан специальный отдел для подготовки талантливых ливанских "экспертов" по изготовлению ракет и другого оружия. Это было сделано для того, чтобы они могли делать оружие на родине, не опасаясь, что израильские авиаудары уничтожат вооружение до того, как оно попадет к "Хизбалле".