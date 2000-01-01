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13.03 21:38   MIGnews.com

Встреча Трампа и Меркель перенесена из-за непогоды

Встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне, которая была запланирована на 13 марта, отложена из-за плохих погодных условий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Белый дом.

Сообщается, что встреча двух лидеров перенесена на пятницу, 17 марта. На штат Вашингтон обрушился сильный ветер и снегопад.
Кроме того, Ангела Меркель подтвердила, что ее поездка в Штаты перенесена.

Отметим, что авиакомпании отменили уже более 1,5 тысячи рейсов на понедельник и вторник.
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