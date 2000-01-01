13.03 20:55 MIGnews.com

Меркель впервые встретится с Трампом

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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится во вторник, 14 марта, в Вашингтоне. Отмечается, что канцлер прибудет с делегацией, состоящей из высокопоставленных представителей деловых кругов Германии.Ангела Меркель должна прибыть в Штаты сегодня, 13 марта вместе с руководителями компаний BMW и Siemens, а также с представителями других немецких компаний, как пишет CNBS.Ранее Меркель заявила, что надеется на конструктивные переговоры с Трампом.