В Mobileye рассказали, что будет с компанией после продажи
Компания Mobileye заключила крупнейшую сделку в истории израильского хай-тека. Концерн Intel купил иерусалимскую фирму Mobileye за 15 миллиардов долларов.
Mobileye была создана профессором Амноном Шашуа и Зивом Авирамом в 1999 году.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу лично поздравил гендиректора Зива Амирама в ходе телефонного разговора.
После телефонного разговора глава правительства заявил:
"Сегодня я побеседовал с Зивом Авирамом, гендиректором компании Mobileye, и поздравил его с заключением крупнейшей сделки в истории Израиля - сделки, которая является гордостью для Израиля!
Зив сказал, что центром активности компании останется Израиль. Компания создаст в Израиле международный центр разработки и будет ответственной за международную деятельность Intel по созданию автономных автомобилей.
Заключенная сделка доказывает, что наши планы реализуются. Израиль становится всемирным технологическим центром. Не только в сфере кибернетики, но в создании автономных автомобилей".