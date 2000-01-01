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YouTube 13.03 20:29   MIGnews.com

В Mobileye рассказали, что будет с компанией после продажи

Компания Mobileye заключила крупнейшую сделку в истории израильского хай-тека. Концерн Intel купил иерусалимскую фирму Mobileye за 15 миллиардов долларов.

Mobileye была создана профессором Амноном Шашуа и Зивом Авирамом в 1999 году.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу лично поздравил гендиректора Зива Амирама в ходе телефонного разговора.

После телефонного разговора глава правительства заявил:

"Сегодня я побеседовал с Зивом Авирамом, гендиректором компании Mobileye, и поздравил его с заключением крупнейшей сделки в истории Израиля - сделки, которая является гордостью для Израиля!

Зив сказал, что центром активности компании останется Израиль. Компания создаст в Израиле международный центр разработки и будет ответственной за международную деятельность Intel по созданию автономных автомобилей.

Заключенная сделка доказывает, что наши планы реализуются. Израиль становится всемирным технологическим центром. Не только в сфере кибернетики, но в создании автономных автомобилей".
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