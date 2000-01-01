Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












13.03 19:55   MIGnews.com

Турецкий министр за пересмотрение договора с ЕС о мигрантах

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик считает, что Анкара должна частично пересмотреть договором с союзом о приеме мигрантов. Он заявил, что властям следует пересмотреть положения, которые регулируют перемещение беженцев по территории Турции и стран ЕС.

Омер Челик также призвал предотвращать пересечение мигрантами Эгейского моря, поскольку из-за этого уже погибли сотни человек.

Напомним, что в марте 2016 года турецкое правительство и главы стран-членов ЕС согласовали план, который направлен на разрешение миграционного кризиса в Европе. Согласно договору, Турция согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи от Евросоюза.

Однако главным требованием Анкары было введение безвизового режима Турции со странами ЕС.

До сих пор реального продвижения в вопросе предоставления Турции безвизового режима с ЕС не последовало. На этом фоне в мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заблокировать соглашение с Евросоюзом, пишет Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:42
Главу Евросовета Туска вызвали на допрос в прокуратуру
20:29
В Mobileye рассказали, что будет с компанией после продажи
20:15
Президент Венгрии переизбран по итогам второго тура
19:31
Путин встретится с главой Ирана Хасаном Рухани
19:11
Биби и Кахлон сформулируют проект снижения налогов
18:26
Двух сотрудников ООН похитили в Конго
17:51
Одед Форер: Создать базу данных осужденных судом педофилов
17:27
Турция решительно настроена на санкции против Нидерландов
17:10
ООН: За последний год война в Сирии унесла жизни 650 детей
16:51
Биби поздравил главу Mobileye с крупнейшей сделкой в истории
16:41
Китай проводит масштабную модернизацию вооруженных сил
16:25
Либерман против гражданства Салаху, Уде и Зуаби
16:03
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
15:50
Израиль: Сотни школьников напились на рейве которого не было  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus