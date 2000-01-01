13.03 19:55 MIGnews.com

Турецкий министр за пересмотрение договора с ЕС о мигрантах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик считает, что Анкара должна частично пересмотреть договором с союзом о приеме мигрантов. Он заявил, что властям следует пересмотреть положения, которые регулируют перемещение беженцев по территории Турции и стран ЕС.Омер Челик также призвал предотвращать пересечение мигрантами Эгейского моря, поскольку из-за этого уже погибли сотни человек.Напомним, что в марте 2016 года турецкое правительство и главы стран-членов ЕС согласовали план, который направлен на разрешение миграционного кризиса в Европе. Согласно договору, Турция согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи от Евросоюза.Однако главным требованием Анкары было введение безвизового режима Турции со странами ЕС.До сих пор реального продвижения в вопросе предоставления Турции безвизового режима с ЕС не последовало. На этом фоне в мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заблокировать соглашение с Евросоюзом, пишет Би Би Си.