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Одед Форер: Создать базу данных осужденных судом педофилов 13.03 17:51   MIGnews.com

Одед Форер: Создать базу данных осужденных судом педофилов

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер подал законопроект о создании базы данных осужденных судом педофилов, которая будет доступна общественности. По словам парламентария, у родителей должна быть возможность узнать, находятся ли вблизи места их проживания люди, представляющие опасность для детей.

"Педофилы, которые отбыли наказание, устраиваются на работу, меняют место жительства, селятся там, где их никто не знает, зачастую, в районах, где много детей. Среди вышедших на свободу педофилов велика доля рецидивов, многие из них отказываются проходить лечение. Родители в этой ситуации имеют право и должны обладать всей информацией, необходимой для того, чтобы защитить своих детей.

Следует создать в Интернете централизованную базу данных, наподобие существующей в США, куда можно зайти и посмотреть, проживает ли в вашем районе человек, представляющий потенциальную угрозу для ваших детей. Либо – в районе, где находится детсад или школа. Эта информация должна быть открыта для общественности", - указал Одед Форер.

В ближайшую среду законопроект Одеда Форера будет рассматриваться комиссией министров по законодательству.
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