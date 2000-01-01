13.03 17:27 MIGnews.com

Турция решительно настроена на санкции против Нидерландов

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Министр Турции по делам Европейского союза Омер Челик объявил о введение санкций против Нидерландов. Данное решение станет ответом на недавний дипломатический скандал между двумя странами."Несомненно, санкции будут введены", - цитирует слова турецкого министра агентство Reuters.Напомним, что власти Нидерландов не пустили главу МИД Турции в страну. В субботу, 11 марта, Мевлют Чавушоглу отправился в страну, где планировал принять участие в митинге. Однако Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции.В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято "в связи с общественной опасностью", которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам.