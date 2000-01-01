Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Турция решительно настроена на санкции против Нидерландов | Фото: Thinkstock13.03 17:27   MIGnews.com

Турция решительно настроена на санкции против Нидерландов

Министр Турции по делам Европейского союза Омер Челик объявил о введение санкций против Нидерландов. Данное решение станет ответом на недавний дипломатический скандал между двумя странами.

"Несомненно, санкции будут введены", - цитирует слова турецкого министра агентство Reuters.

Напомним, что власти Нидерландов не пустили главу МИД Турции в страну. В субботу, 11 марта, Мевлют Чавушоглу отправился в страну, где планировал принять участие в митинге. Однако Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции.

В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято "в связи с общественной опасностью", которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
ООН: За последний год война в Сирии унесла жизни 650 детей
16:51
Биби поздравил главу Mobileye с крупнейшей сделкой в истории
16:41
Китай проводит масштабную модернизацию вооруженных сил
16:25
Либерман против гражданства Салаху, Уде и Зуаби
16:03
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
15:50
Израиль: Сотни школьников напились на рейве которого не было  
15:26
Сильный пожар в районе Петах-Тиквы  
15:18
Песков назвал возможную дату встречи Путина и Трампа
14:56
Забастовка в аэропортах Берлина: отменены более 600 рейсов
14:39
Прогресс нам только снится
13:55
Дутерте: "Я сделаю все, что необходимо для моей страны"
13:28
Лидер партии "Еш Атид" отправился с рабочим визитом в США
13:18
В Москве умер бывший помощник Горбачева
12:56
Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus