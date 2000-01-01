13.03 20:15 MIGnews.com

Президент Венгрии переизбран по итогам второго тура

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй тур выборов президента Венгрии прошел сразу после первого и был, на поверку, формальной процедурой — победу одержал действующий глава государства Януш Адер.Чуть ранее в первом туре он не смог заручиться поддержкой двух третей парламентариев, хотя для этого ему не хватило всего двух голосов. Во втором туре результаты не изменились — Адера, как и в первом случае, поддержал 131 человек, однако по закону на этот раз было достаточно простого большинства.Единственный конкурент Адера Ласло Майтени в первом туре получил 44 голоса, а во втором 39. В голосовании приняли участие 170 и з 199 депутатов, передает венгерский телеканал М-1.Новый президентский срок главы государства начнется 10 мая, в тот же день истекают его предыдущие полномочия.Победа Адеру была обеспечена, поскольку его партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" вместе со своим младшим коалиционным партнером Христианско-демократической народной партией обладают 131 голосом из 199, представленных в парламенте.