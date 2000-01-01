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13.03 16:51   MIGnews.com

Биби поздравил главу Mobileye с крупнейшей сделкой в истории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил генерального директора компании Mobileye Зива Авирама. В телефонном разговоре Биби поздравил директора с заключением крупнейшей в истории Израиля сделки, ставшей гордостью страны.

Зива Авирам заверил премьер-министра в том, что основная деятельность компании останется в Израиле. Он добавил, что при этом в стране будет создан мировой центр разработок, который будет отвечать за все международные операции, связанные с беспилотным автомобилем.

В беседе с гендиректором Нетаниягу заявил: "Эта сделка – яркое доказательство того, что мечта, которую мы проводим в жизнь, осуществляется. Израиль становится глобальным технологическим центром не только в кибериндустрии, но и других технологических сферах".
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