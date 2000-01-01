Либерман против гражданства Салаху, Уде и Зуаби

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что прежде чем заново пытаться начать переговорный процесс между Израилем и палестинцами, необходимо извлечь уроки из прошлого.
"Главный урок заключается в том, что любая попытка разрешить палестинский вопрос на основе формулы "территории в обмен на мир" заранее обречена на провал. Достичь жизнеспособного соглашения можно лишь основываясь на принципе обмена территориями и населением, в рамках всеобъемлющего регионального урегулирования. Не может быть создано гомогенное палестинское государство без единого еврея, со 100% арабским населением, при том, что Израиль останется двунациональным государством с 22% палестинцев. Нет никакой причины для того, чтобы шейх Раэд Салах, Айман Уда и Ханин Зуаби продолжали оставаться гражданами Израиля.