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Либерман против гражданства Салаху, Уде и Зуаби 13.03 16:25   MIGnews.com

Либерман против гражданства Салаху, Уде и Зуаби

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что прежде чем заново пытаться начать переговорный процесс между Израилем и палестинцами, необходимо извлечь уроки из прошлого.

"Главный урок заключается в том, что любая попытка разрешить палестинский вопрос на основе формулы "территории в обмен на мир" заранее обречена на провал. Достичь жизнеспособного соглашения можно лишь основываясь на принципе обмена территориями и населением, в рамках всеобъемлющего регионального урегулирования. Не может быть создано гомогенное палестинское государство без единого еврея, со 100% арабским населением, при том, что Израиль останется двунациональным государством с 22% палестинцев. Нет никакой причины для того, чтобы шейх Раэд Салах, Айман Уда и Ханин Зуаби продолжали оставаться гражданами Израиля.
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