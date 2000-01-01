13.03 16:03 MIGnews.com

Шотландия готовится к новому референдуму о независимости

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости. Большинство шотландцев высказались против Brexit и хотят остаться в Евросоюзе.Согласно законодательству, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Великобритании, первый министр должен получить разрешение от парламента Шотландии.Никола Стерджен заявила, что хотела бы провести голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го.Более 60% шотландцев проголосовали за сохранение членства Великобритании в ЕС.