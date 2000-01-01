Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В НАТО решили вести конструктивный диалог с Россией | Фото: Thinkstock14.03 02:28   MIGnews.com

В НАТО решили вести конструктивный диалог с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс заинтересован в выстраивании конструктивных отношений с Россией в рамках Совета РФ - НАТО (СРН).

"Россия является нашим соседом, всегда будет им оставаться, поэтому альянс должен стремиться строить конструктивные отношения с ней", — сказал Столтенберг журналистам, представляя свой ежегодный доклад НАТО за 2016 год.

По его словам, сотрудничество с Россией необходимо для снижения рисков инцидентов, несчастных случаев и напряженности.

В докладе альянса, однако, отмечается, что диалог станет лишь дополнением к политике сдерживания и обороны, а также будет возможен лишь на базе взаимности.

"Это важно во избежание недопонимания, просчетов и ненамеренной эскалации, это позволит увеличить прозрачность и даст возможность прогнозирования", — сообщается в документе.

Столтенберг напомнил, что в 2016 году состоялось три заседания Совета Россия — НАТО на уровне послов для обсуждения ситуации на Украине, мер военной транспарентности в Европе и ситуации в Афганистане.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:27
Через 20 лет на орбите Земли может появиться мегаполис
00:17
Cовместный сон может стать причиной развода
23:36
Россию на Евровидении представит девушка в инвалидном кресле
22:35
Ученые: сохранить хорошую память в старости реально
21:38
Встреча Трампа и Меркель перенесена из-за непогоды
20:55
Меркель впервые встретится с Трампом
20:42
Главу Евросовета Туска вызвали на допрос в прокуратуру
20:29
В Mobileye рассказали, что будет с компанией после продажи
20:15
Президент Венгрии переизбран по итогам второго тура
19:55
Турецкий министр за пересмотрение договора с ЕС о мигрантах
19:31
Путин встретится с главой Ирана Хасаном Рухани
19:11
Биби и Кахлон сформулируют проект снижения налогов
18:57
В Меа Шеарим "повесили солдат ЦАХАЛа"
18:26
Двух сотрудников ООН похитили в Конго
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus