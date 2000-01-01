14.03 02:28 MIGnews.com

В НАТО решили вести конструктивный диалог с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс заинтересован в выстраивании конструктивных отношений с Россией в рамках Совета РФ - НАТО (СРН)."Россия является нашим соседом, всегда будет им оставаться, поэтому альянс должен стремиться строить конструктивные отношения с ней", — сказал Столтенберг журналистам, представляя свой ежегодный доклад НАТО за 2016 год.По его словам, сотрудничество с Россией необходимо для снижения рисков инцидентов, несчастных случаев и напряженности.В докладе альянса, однако, отмечается, что диалог станет лишь дополнением к политике сдерживания и обороны, а также будет возможен лишь на базе взаимности."Это важно во избежание недопонимания, просчетов и ненамеренной эскалации, это позволит увеличить прозрачность и даст возможность прогнозирования", — сообщается в документе.Столтенберг напомнил, что в 2016 году состоялось три заседания Совета Россия — НАТО на уровне послов для обсуждения ситуации на Украине, мер военной транспарентности в Европе и ситуации в Афганистане.