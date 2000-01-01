14.03 06:22 MIGnews.com

Турки попивают апельсиновый сок, грозя Нидерландам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовали довольно своеобразную акцию против действий голландских властей. Представители молодежного крыла "Партии справедливости и развития" выдавили и выпили апельсиновый сок.Этот фрукт был выбран не случайно: оранжевый — цвет правящей в Нидерландах с начала XIX века Оранско-Нассауской династии. Протест прошел под лозунгом "Мы вас выжмем, а затем — выпьем!", сообщает телеканал "Россия 24".В воскресенье Нидерланды объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции персоной нон-грата. А еще раньше в тот же день было отозвано разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции, который собирался принять участие в митинге турецкой диаспоры в Голландии.Турецкие министры планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции, аналогично поступили в Германии и Австрии. Этот запрет в Анкаре сравнили с фашизмом.В итоге между двумя странами разразился дипломатический скандал с высылкой послов и демонстрациями этнических турок как у посольства Голландии в Анкаре, так и у турецкого посольства в Гааге.