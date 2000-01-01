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YouTube 14.03 06:22   MIGnews.com

Турки попивают апельсиновый сок, грозя Нидерландам

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовали довольно своеобразную акцию против действий голландских властей. Представители молодежного крыла "Партии справедливости и развития" выдавили и выпили апельсиновый сок.

Этот фрукт был выбран не случайно: оранжевый — цвет правящей в Нидерландах с начала XIX века Оранско-Нассауской династии. Протест прошел под лозунгом "Мы вас выжмем, а затем — выпьем!", сообщает телеканал "Россия 24".

В воскресенье Нидерланды объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции персоной нон-грата. А еще раньше в тот же день было отозвано разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции, который собирался принять участие в митинге турецкой диаспоры в Голландии.

Турецкие министры планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума по новой конституции. Власти Нидерландов запретили устраивать у себя подобные акции, аналогично поступили в Германии и Австрии. Этот запрет в Анкаре сравнили с фашизмом.

В итоге между двумя странами разразился дипломатический скандал с высылкой послов и демонстрациями этнических турок как у посольства Голландии в Анкаре, так и у турецкого посольства в Гааге.
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