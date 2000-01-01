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flickr 13.03 13:55   MIGnews.com

Дутерте: "Я сделаю все, что необходимо для моей страны"

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что будет делать "то, что необходимо", чтобы защитить окружающую среду своей страны, когда его спросили о его планах ввести запрет на добычу угля.

"Когда дело доходит до сохранения моей страны, земли ... Я сделаю все, что необходимо", - сказал Дутерте на брифинге в понедельник, 13 марта.

Лидер страны ранее заявил, что это может быть "полезным" для секретаря по окружающей среде Регины Лопес реализовать запрет на добычу угля, чтобы уменьшить ущерб окружающей среде, которые вызвали производители.

Также Дутерте отметил, что Лопес, которая приказала закрыть более половины шахт страны для защиты водоразделов, имеет право делать то, что ей нравится.
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