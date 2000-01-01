Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Лидер партии `Еш Атид` отправился с рабочим визитом в США 13.03 13:28   MIGnews.com

Лидер партии "Еш Атид" отправился с рабочим визитом в США

В свете призывов о прекращении финансовой помощи, оказываемой Соединенными Штатами Совету ООН по правам человека, лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид отправился на этой неделе с рабочим визитом в США.

Входе визита, Лапид намерен провести ряд встреч с высокопоставленными представителями Республиканской и Демократической партий с целью заручиться их поддержкой в борьбе против СПЧ. Кроме этого, Яир Лапид встретится с сенатором Линдси Грэмом - председателем подкомитета по ассигнованиям, а также главами про-израильского лобби в Конгрессе от Республиканской и Демократической партий, председателями подкомитета по делам Ближнего Востока в Конгрессе и другими высокопоставленными лицами в Конгрессе и Сенате.

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид также намерен встретиться с ведущими американскими исследователями и политическими лидерами про-израильских общин.

В ходе визита запланированы интервью американским СМИ с целью представить им данные и факты, которые доказывают, что Совет по правам человека Организации Объединенных Наций превратился в организацию, проявляющую предвзятое отношение к Израилю.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:39
Прогресс нам только снится
13:55
Дутерте: "Я сделаю все, что необходимо для моей страны"
13:18
В Москве умер бывший помощник Горбачева
12:56
Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью
12:52
Сирия и союзники близки к полному контролю над Дамаском
12:24
Араб пытался взорвать иерусалимский паб, набитый людьми  
12:23
Турция призвала посла Голландии критиковать действия полиции
12:01
Из-за свиданий для секса: тюремщицу облили кипятком
11:56
Малайзия-КНДР: "Наш приоритет - вернуть наших граждан"
11:27
Саудовский кронпринц проведет первые переговоры с Трампом
11:13
Обвал в Эфиопии: 48 погибших
10:39
"Нетаниягу - заложник крайне-правых поселенцев"
10:26
Израиль: Пурим-2017  
10:05
Аббас: "Трамп заверил меня в своей приверженности миру"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus