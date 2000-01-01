13.03 13:28 MIGnews.com

Лидер партии "Еш Атид" отправился с рабочим визитом в США



пресс-служба фракции "Еш Атид"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В свете призывов о прекращении финансовой помощи, оказываемой Соединенными Штатами Совету ООН по правам человека, лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид отправился на этой неделе с рабочим визитом в США.Входе визита, Лапид намерен провести ряд встреч с высокопоставленными представителями Республиканской и Демократической партий с целью заручиться их поддержкой в борьбе против СПЧ. Кроме этого, Яир Лапид встретится с сенатором Линдси Грэмом - председателем подкомитета по ассигнованиям, а также главами про-израильского лобби в Конгрессе от Республиканской и Демократической партий, председателями подкомитета по делам Ближнего Востока в Конгрессе и другими высокопоставленными лицами в Конгрессе и Сенате.Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид также намерен встретиться с ведущими американскими исследователями и политическими лидерами про-израильских общин.В ходе визита запланированы интервью американским СМИ с целью представить им данные и факты, которые доказывают, что Совет по правам человека Организации Объединенных Наций превратился в организацию, проявляющую предвзятое отношение к Израилю.