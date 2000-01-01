13.03 06:23 MIGnews.com

Дания отменила визит турецкого премьера из-за Нидерландов

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Из-за конфликта, вспыхнувшего между Нидерландами и Турцией, премьер-министру последней, Бинали Йылдырыму, следует отложить запланированный визит в Данию. С соответствующим обращением к главе турецкого правительства обратился его датский коллега Ларс Лекке Расмуссен 12 марта.Как сообщает Associated Press, 20 марта Йылдырым планировал посетить Данию с агитацией местной турецкой общины поддержать на референдуме внесение поправок в конституцию. Но премьер Расмуссен заявил, что такой визит не может состояться, учитывая "нынешнее турецкое нападение на Голландию"."При нормальных обстоятельствах, было бы приятно приветствовать премьер-министра Турции", - сказал Расмуссен, добавив, что датское правительство было "очень обеспокоено" политическими событиями в Турции.Напомним, что в последние дни между Амстердамом и Анкарой возник один из тяжелейших кризисов, который начался с запрета на посадку в Голландии главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Когда же вместо него в Роттердам попробовала попасть министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Сайян Кайя, полиция Нидерландов депортировала ее в Германию.Все это сопровождалось риторикой высокопоставленных чиновников обеих стран на повышенных тонах, а также разгонами турецких демонстрантов в Нидерландах и закрытием голландских дипломатических миссий в Турции.