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flickr 13.03 12:23   MIGnews.com

Турция призвала посла Голландии критиковать действия полиции

Источники в МИД Турции призвали голландского посла в Анкаре в понедельник, 13 марта, выразить недовольство действиями полиции Роттердама против турецких демонстрантов.

В дипломатической заметке министерство иностранных дел Турции заявило, что вмешательство полиции было непропорциональным и призывало к судебному преследованию за неправомерные действия полиции, как сообщают источники.

В воскресенье голландская полиция использовала собак и водометы, чтобы разогнать сотни протестующих, размахивающих турецкими флагами около консульства в Роттердаме. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни, а несколько демонстрантов были избиты полицией с помощью дубинок. Конные полицейские предъявили обвинение толпе.

Протесты были спровоцированы после того, как Нидерланды запретили министрам Турции выступать в Роттердаме, разжигая скандал вокруг политической кампании Анкары за рубежом.

Турецкий президент Тайип Эрдоган надеется на то, что большое количество турок, проживающих в Европе, поможет ему добиться победы в следующем месяце на референдуме, который даст ему широкие полномочия.
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