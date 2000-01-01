13.03 11:56 MIGnews.com

Малайзия-КНДР: "Наш приоритет - вернуть наших граждан"

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Малайзия заявила, что в понедельник, 13 марта, начались переговоры об освобождении девяти граждан, оказавшихся в Северной Корее в результате запрета на поездки. В тоже время, министр обороны государства пытался ослабить тревогу среди общественности о рисках, вызванных скандалом с КНДР.Ранее дружеские отношения между двумя странами испортились после расследования убийства сводного брата лидера Северной Кореи, Ким Чен Нама в Куала-Лумпуре в прошлом месяце.Полиция Малайзии в ходе расследования установила, что за убийством Ким Чен Нама стоят граждане Северной Кореи, после чего пожелала допросить высокопоставленных лиц, в том числе дипломата в посольстве в Куала-Лумпуре. В ответ на это Северная Корея установила запрет на выезд из КНДР для малайзийцев, что вызвало эскалацию конфликта.Малайзия также изгнала посла Северной Кореи, но, чтобы наладить отношения, премьер-министр Наджиб Разак заявил на прошлой неделе, что отношения с Пхеньяном не будут разорваны, и сейчас между двумя правительствами ведутся переговоры по урегулированию их проблем.Для Малайзии главным приоритетом является обеспечение свободного возвращения на родину 3 дипломатов и их 6 членов семьи, которые остаются в Пхеньяне."Переговоры с северокорейцами продолжаются", - сказал журналистам вице-премьер Ахмад Захид Хамиди."Наш главный приоритет - это безопасность 9 малайзийцев, которые находятся в Пхеньяне", - сказал он.Малайзийская полиция утверждает, что нервно-паралитический агент VX, настолько смертельно опасный, что он числится в ООН как оружие массового уничтожения, использовался для убийства Ким Чен Нама.