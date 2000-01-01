13.03 15:18 MIGnews.com

Песков назвал возможную дату встречи Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную дату первой личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина.По его словам, лидеры России и США могут провести первую встречу на полях саммита "Большой двадцатки", который состоится в июле в Гамбурге. Об этом Песков заявил в интервью CNN."Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G-20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться", – сказал он.Ранее в МИД РФ отмечали, что подготовка к первой встрече Путина и Трампа начата, однако пока не ясно, где и когда она состоится.