Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 13.03 15:18   MIGnews.com

Песков назвал возможную дату встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную дату первой личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина.

По его словам, лидеры России и США могут провести первую встречу на полях саммита "Большой двадцатки", который состоится в июле в Гамбурге. Об этом Песков заявил в интервью CNN.

"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G-20 в Гамбурге в начале июля, так как это будет первое мероприятие, где они будут вместе находиться", – сказал он.

Ранее в МИД РФ отмечали, что подготовка к первой встрече Путина и Трампа начата, однако пока не ясно, где и когда она состоится.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:03
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
15:50
Израиль: Сотни школьников напились на рейве которого не было  
15:26
Сильный пожар в районе Петах-Тиквы  
14:56
Забастовка в аэропортах Берлина: отменены более 600 рейсов
14:39
Прогресс нам только снится
13:55
Дутерте: "Я сделаю все, что необходимо для моей страны"
13:28
Лидер партии "Еш Атид" отправился с рабочим визитом в США
13:18
В Москве умер бывший помощник Горбачева
12:56
Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью
12:52
Сирия и союзники близки к полному контролю над Дамаском
12:24
Араб пытался взорвать иерусалимский паб, набитый людьми  
12:23
Турция призвала посла Голландии критиковать действия полиции
12:01
Из-за свиданий для секса: тюремщицу облили кипятком
11:56
Малайзия-КНДР: "Наш приоритет - вернуть наших граждан"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus