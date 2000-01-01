"Нетаниягу - заложник крайне-правых поселенцев"

Бывший министр обороны, бывший премьер-министр, бывший лидер Аводы Эхуд Барак дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.
Барак продолжает настаивать на том, что является не более чем “озабоченным гражданином” и не имеет политических амбиций.
Тем не менее, он подверг жесточайшей критике Ликуд и лично премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Барак сказал: “Нетаниягу утратил контроль, он стал заложником крайне-правых поселенцев. Его реальная агенда - то, что скажет, встав утром Нафтали Беннет”.
Барак заявил, что нынешнее правительство опасно для Израиля: “У нас есть крайне-правое правительство, которое угрожает сионистскому видению. Они говорят о целостности нации, но на самом деле строят “Великий Израиль”.
Барак также сообщил, что не намерен вмешиваться в праймериз Аводы, но, с его точки зрения, наиболее подходящим кандидатом на пост лидера партии является Ави Габай.