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`Нетаниягу - заложник крайне-правых поселенцев` 13.03 10:39   MIGnews.com

"Нетаниягу - заложник крайне-правых поселенцев"

Бывший министр обороны, бывший премьер-министр, бывший лидер Аводы Эхуд Барак дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Барак продолжает настаивать на том, что является не более чем “озабоченным гражданином” и не имеет политических амбиций.

Тем не менее, он подверг жесточайшей критике Ликуд и лично премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Барак сказал: “Нетаниягу утратил контроль, он стал заложником крайне-правых поселенцев. Его реальная агенда - то, что скажет, встав утром Нафтали Беннет”.

Барак заявил, что нынешнее правительство опасно для Израиля: “У нас есть крайне-правое правительство, которое угрожает сионистскому видению. Они говорят о целостности нации, но на самом деле строят “Великий Израиль”.

Барак также сообщил, что не намерен вмешиваться в праймериз Аводы, но, с его точки зрения, наиболее подходящим кандидатом на пост лидера партии является Ави Габай.
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