13.03 16:41 MIGnews.com

Китай проводит масштабную модернизацию вооруженных сил

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Военные Китая должны продвигать технологические инновации как "ключ" к модернизации, как заявил президент КНР Си Цзиньпин военным делегатам на ежегодном заседании парламента.Си Цзиньпин наблюдает за масштабной модернизацией вооруженных сил страны, обладающей реактивными самолетами, противоспутниковыми ракетами и продвинутыми подводными лодками, стремящейся спроецировать силу далеко от берегов.Наука и инновации в области технологий - это "ключ к военной модернизации", - сказал Си Цзиньпин в интервью военным делегатам, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа."Необходимо прилагать усилия для расширения научно-технической поддержки Народно-освободительной армии", - отметил он в своем заявлении."Мы должны ощущать настоятельную необходимость стремиться к научно-техническому новаторству и продвижению вперед с большей решимостью и усилиями", - заявил он.Он добавил, что необходимо совершенствовать военное и гражданское сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных военнослужащих.