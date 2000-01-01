Китай проводит масштабную модернизацию вооруженных сил
Военные Китая должны продвигать технологические инновации как "ключ" к модернизации, как заявил президент КНР Си Цзиньпин военным делегатам на ежегодном заседании парламента.
Си Цзиньпин наблюдает за масштабной модернизацией вооруженных сил страны, обладающей реактивными самолетами, противоспутниковыми ракетами и продвинутыми подводными лодками, стремящейся спроецировать силу далеко от берегов.
Наука и инновации в области технологий - это "ключ к военной модернизации", - сказал Си Цзиньпин в интервью военным делегатам, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.
"Необходимо прилагать усилия для расширения научно-технической поддержки Народно-освободительной армии", - отметил он в своем заявлении.
"Мы должны ощущать настоятельную необходимость стремиться к научно-техническому новаторству и продвижению вперед с большей решимостью и усилиями", - заявил он.
Он добавил, что необходимо совершенствовать военное и гражданское сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных военнослужащих.