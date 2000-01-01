13.03 12:56 MIGnews.com

Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с "подрывной деятельностью".Как сообщает Times, причиной этого стали опасения, что Россия может вмешаться в процесс выборов.Новую должность занял Бен Гаммер. Задачей нового министра станет "защита неприкосновенности демократической жизни Великобритании".По данным издания, Лондон обеспокоен тем, что "российские хакерские атаки, ложные новости и деньги могут дестабилизировать демократию" в стране.Как пишет газета, "неприкосновенность следующих выборов" становится приоритетом национальной безопасности Великобритании. Ближайшие парламентские выборы состоятся в 2020 году. Кроме того, британцы каждый год избирают местные органы власти.В Москве уже прокомментировали информацию, об опасениях в Великобритании и создании новой должности.В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что назначении нового министра в Великобритании является продолжением информационной борьбы и началом предвыборной кампании."Один из инструментов внутриполитической борьбы теперь на Западе – кто больше испугает избирателя "злым русским", тот и выиграет выборы. Видимо, Тереза Мэй уже начинает пугать избирателей", – приводит слова сенатора РИА Нововсти.В начале января американские спецслужбы распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США, но не представили никаких доказательств, сославшись на секретность. В Москве неоднократно отвергали подобные претензии, называя их голословными.