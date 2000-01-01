Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 13.03 12:56   MIGnews.com

Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с "подрывной деятельностью".

Как сообщает Times, причиной этого стали опасения, что Россия может вмешаться в процесс выборов.

Новую должность занял Бен Гаммер. Задачей нового министра станет "защита неприкосновенности демократической жизни Великобритании".

По данным издания, Лондон обеспокоен тем, что "российские хакерские атаки, ложные новости и деньги могут дестабилизировать демократию" в стране.

Как пишет газета, "неприкосновенность следующих выборов" становится приоритетом национальной безопасности Великобритании. Ближайшие парламентские выборы состоятся в 2020 году. Кроме того, британцы каждый год избирают местные органы власти.

В Москве уже прокомментировали информацию, об опасениях в Великобритании и создании новой должности.

В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что назначении нового министра в Великобритании является продолжением информационной борьбы и началом предвыборной кампании.

"Один из инструментов внутриполитической борьбы теперь на Западе – кто больше испугает избирателя "злым русским", тот и выиграет выборы. Видимо, Тереза Мэй уже начинает пугать избирателей", – приводит слова сенатора РИА Нововсти.

В начале января американские спецслужбы распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США, но не представили никаких доказательств, сославшись на секретность. В Москве неоднократно отвергали подобные претензии, называя их голословными.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:52
Сирия и союзники близки к полному контролю над Дамаском
12:24
Араб пытался взорвать иерусалимский паб, набитый людьми  
12:23
Турция призвала посла Голландии критиковать действия полиции
12:01
Из-за свиданий для секса: тюремщицу облили кипятком
11:56
Малайзия-КНДР: "Наш приоритет - вернуть наших граждан"
11:27
Саудовский кронпринц проведет первые переговоры с Трампом
11:13
Обвал в Эфиопии: 48 погибших
10:39
"Нетаниягу - заложник крайне-правых поселенцев"
10:26
Израиль: Пурим-2017  
10:05
Аббас: "Трамп заверил меня в своей приверженности миру"
10:04
Громкий взрыв и стрельба в столице Сомали: 2 погибших
09:44
Сирены ракетной тревоги в Эшколь
09:24
Видео: в Джабель Мукабар арестована семья террориста
09:05
По подозрению в изнасиловании 18-летней арестован подросток
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus