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Идлиб: Столкновение русских, турок, американцев и сирийцев 13.02 09:47   MIGnews.com

Идлиб: Столкновение русских, турок, американцев и сирийцев

В МИД РФ уверены, что причина обострения обстановки в Идлибе - невыполнение турецкой стороной договоренностей.

"Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции "Источник мира", и в Ливию", - сказала на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия остается приверженной этим соглашениям и настроена на продолжение совместной работы.

Сообщается, что главными задачами в нынешних условиях РФ считает: снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий.


Отметим, США отказываются признавать правление Асада, обвиняя его в военных преступлениях. Тем не менее, Россия и Сирия призывают к полному выводу войск США. Президент Дональд Трамп отозвал войска из большей части северной Сирии в октябре. Было заключено соглашение безопасности с сирийскими и российскими военными. Но между американскими и российскими силами произошли столкновения, пишет NewsWeek.

Также Россия обвинила Израиль в умышленной слежке за самолетами с целью провокации инцидентов на международном уровне.

Тегеран также заверил Дамаск в своей неизменной поддержке. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: "Иран подтверждает готовность оказать содействие диалогу между братскими соседями Турцией и Сирией. Эскалация напряженности лишь служит интересам террористов и их спонсоров".

Он указал на необходимость избегать кровопролития, а также соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии.


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