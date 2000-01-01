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Профессора отменили презумпцию невиновности в Израиле 13.02 09:48   MIGnews.com

Профессора отменили презумпцию невиновности в Израиле

120 “ведущих профессоров и академиков Израиля” направили открытое письмо членам Кнессета и президенту страны Рувену Ривлину.

120 профессоров требуют от 120 членов Кнессета, плюс президент Ривлин “не допустить формирования правительства человеком, против которого выдвинуты обвинения в серьезных преступлениях”.

Один из зачинщиков профессорской инициативы, профессор Ривка Карми, бывшая президент Университета Бен-Гурион, дала интервью Арэлю Сегалю в эфире радио 103FM. Профессор произнесла удивительные вещи, которые проливают свет на видение мира тех, кто считает себя элитой страны и “хранителем ценностей”.

Профессор поведала, что инициатива родилась после того, как БАГАЦ, в ответ на петицию “76 деятелей из самых различных секторов израильского общества об отстранении Нетаниягу” “между строк предложил решить этот вопрос в рамках общественной дискуссии”.

Сегаль, однако указал: “Но вы не обратились к народу. Закон однозначно говорит - глава правительства может продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не доказана его вина в суде последней инстанции - а не наоборот. Он не должен доказывать свою невиновность. Наоборот - суд должен доказать его вину”.


Профессор Карми попыталась обойти это очевидное препятствие: “Тут не идет речь о продолжении исполнения обязанностей. Речь идет о формировании нового правительства. Это - совершенно иная ситуация, в отношении которой в законе образовалась лакуна”.

Сегаль на это ответил: "Нет никакой лакуны. Была бы лакуна - суд бы ею занялся. У меня вопрос к вам. Я не хочу никого обижать, вы все люди с большими заслугами , степенями и премиями, но я хочу прямо спросить - ваш голос, голос 120 профессоров, важнее голоса более миллиона израильтян, проголосовавших за Нетаниягу?"

Профессор Карми ответила: "Вовсе нет. Мой голос настолько же силен, насколько ваш или голос любого другого, без всякой связи с политикой, с правыми и левыми. Речь не идет о политическом призыве. Мы вообще не говорим о том - голосовать или не голосовать. Мы говорим об основополагающих ценностях. Мы пользуемся нашим демократическим правом выразить ценностное суждение, которое не имеет никакого отношения к политике. Точно также как  вы не возьмете на работу помощника или продюсера, против которого выдвинуты обвинения в серьезном преступлении, точно также невозможно представить, что мы дадим возможность человеку, которому предъявлены позорные обвинения, сформировать правительство и встать во главе правительства”.

Сегаль сказал: “Я возьму человека с обвинениями. Нет никаких проблем с этим. Но то, что вы сейчас сказали - это отмена презумпции невиновности”.

Профессор Карми ответила: "Я начала весь этот активизм, всю мою общественную деятельность только в тот момент, когда было предъявлено обвинительное заключение. Только после того, как правоохранительная система выдвинула обвинение. Я бы никогда, никогда в жизни не приняла на работу человека с выдвинутыми против него обвинениями. На любую работу, на любую должность".

На уточняющий вопрос: “Это значит, что судьба человека зависит не от суда, а от прокуратуры и полиции? В тот момент, когда полиция предъявила обвинение, человек не может быть принятым на работу?” профессор ответила: "С того момента, как человеку предъявлено обвинение, его обязанность - доказать свою невиновность. У него есть право на презумпцию невиновности и обязанность - доказать свою невиновность”.

На это второй ведущий программы, Гади Тауб сказал: “Это - не презумпция невиновности, это нечто прямо противоположное презумпции невиновности”.


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