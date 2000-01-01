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Walla и Едиот Ахронот не пойдут под суд по делам Нетаниягу 13.02 09:10   MIGnews.com

Walla и Едиот Ахронот не пойдут под суд по делам Нетаниягу

Корреспондент издания The Globes  Авишай Гринцайг сообщает, что предполагаемые благоприобритатели и взяткополучатели по делам о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу - портал Walla и газета Едиот Ахронот не будут субъектами уголовного преследования и не подвергнутся судебным санкциям. 

Значительная часть обвинений в отношении Биньямина Нетаниягу посвящена предполагаемым бенефициарам его коррупционных афер - коммуникационной монополии Безек, крупнейшей израильской газете Едиот Ахронот и влиятельному порталу Walla. Указанные коммерческие организации якобы получили в результате злонамеренного вмешательства Нетаниягу сотни миллионов шекелей.

Согласно положениям политики законоприменения, обозначенных в инструкциях генерального прокурора Шая Ницана, и согласно существующей в Израиле правоприменительной практике, в случае получения взяток наказываются не только частные лица, но и те организации, которые заработали или могли заработать в результате коррупционных афер.

Адвокат Михаэль Дворин направил официальный запрос в адрес Авихая Мандельблитта и Шая Ницана требованием объяснить это “упущение” в “деле 2000 и в “деле 4000”.

В ответ на запрос Исраэль Ха Йом министерство юстиции сообщило, что возможность судебного преследования корпораций в рамках дел Нетаниягу “рассматривается”, но решение “еще не принято”.

Если следовать логике существующего уголовного законодательства и тех обвинений, которые предъявлены Биньямину Нетаниягу, владельцу Walla Шаулю Аловичу и владельцу Едиот Ахронот Нохи Мозесу, Walla следует судить за получение взятки, а Едиот Ахронот - за попытку дачи взятки.

Несмотря на это, в прокуратуре возобладал следующий подход: Алович, согласно версии прокуроров “действовал против интересов Walla”. Это было сделано “путем искажения новостей в пользу семьи Нетаниягу” ради получения экономических выгод лично Аловичем и в ущерб экономическим интересам компании. Идея заключается в том, что Walla  не только ничего не выиграла от махинаций Аловича, но напротив понесла существенные убытки “из-за ущерба, нанесенного имиджу сайта”.

Прокуратура исходит из того, что Алович действовал вопреки интересам компании и фактически “изнасиловал ее” в соответствии с личными экономическими интересами. Алович якобы всем своим весом давил на репортеров и редакторов с тем. чтобы выдавить из них положительные новости о Нетаниягу. Репортеры и редакторы “восстали”. “Восстание” заключалось в том, что они слили информацию о давлении Аловича в медиа и полиции.

Относительно корпорации Безек, также проходящей по делу “решение еще не принято” и “дискуссии среди прокуроров продолжаются”.

По делу 2000, в котором Нохи Мозес якобы пытался подкупить Нетаниягу  с тем, чтобы задавить конкурента - Исраэль Ха Йом прокуратура попытается уклониться от предъявления обвинения самой газете Едиот Ахронот. По сообщению Globes  “мотивы этого на настоящий момент неизвестны”.


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