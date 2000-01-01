Макрон: богохульство против ислама – не преступление
Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за школьницу Милу, чьи слова про ислам вызвали скандал на всю страну.
Французский лидер заявил, что богохульство – не преступление, передает The Guardian.
Подростку угрожали смертью после того, как она опубликовала антиисламскую диатрибу в социальных сетях. Из-за агрессии в школе она вынуждена была покинуть учебное заведение.
Вмешательство Макрона произошло после того, как министр юстиции Николь Беллубе накинулся на президента Франции за слова о том, что нападение Милы на религию было "нападением на свободу совести", в то время как угрозы убийством являются "неприемлемыми".
"В этой дискуссии мы упустили из виду тот факт, что Мила – подросток. Мы обязаны быть ее защитой в школе, в ее повседневной жизни", – сказал Макрон в интервью газете Le Dauphiné Libéré.
Президент добавил, что при поиске нового учебного заведения для Милы "государство выполнило свои обязанности", а детей необходимо лучше защитить от "новых форм ненависти и преследования в Интернете, которые могут быть разрушительными".
"Эта необходимость отделена от критики религии. Закон ясен: мы имеем право богохульствовать, критиковать, карикатурировать религию", – добавил Макрон.