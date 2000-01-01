Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Макрон: богохульство – не преступление | Фото:13.02 20:38   MIGnews.com

Макрон: богохульство против ислама – не преступление

Президент Франции Эммануэль Макрон заступился за школьницу Милу, чьи слова про ислам вызвали скандал на всю страну.

Французский лидер заявил, что богохульство – не преступление, передает The Guardian.

Подростку угрожали смертью после того, как она опубликовала антиисламскую диатрибу в социальных сетях. Из-за агрессии в школе она вынуждена была покинуть учебное заведение.

Вмешательство Макрона произошло после того, как министр юстиции Николь Беллубе накинулся на президента Франции за слова о том, что нападение Милы на религию было "нападением на свободу совести", в то время как угрозы убийством являются "неприемлемыми".

"В этой дискуссии мы упустили из виду тот факт, что Мила – подросток. Мы обязаны быть ее защитой в школе, в ее повседневной жизни", – сказал Макрон в интервью газете Le Dauphiné Libéré.

Президент добавил, что при поиске нового учебного заведения для Милы "государство выполнило свои обязанности", а детей необходимо лучше защитить от "новых форм ненависти и преследования в Интернете, которые могут быть разрушительными".

"Эта необходимость отделена от критики религии. Закон ясен: мы имеем право богохульствовать, критиковать, карикатурировать религию", – добавил Макрон.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:50
Гринблатт призвал избавиться от слова "поселения"
20:27
Нетаниягу предложил Баркату пост министра финансов
20:17
Коронавирус: стало известно о первой жертве в Японии
19:52
Вашингтон разделяет обеспокоенность Анкары по Идлибу
19:36
Apple массово скупает медицинские маски в Израиле
19:18
Израиль сокращает добычу газа на месторождении Левиафан
19:02
Около 250 млн детей живут в странах, затронутых конфликтами
18:50
Наследный принц Саудии не собирается встречаться с Нетаниягу
18:34
Ментос вместо лекарств: раввин Берланд остался за решеткой
18:13
Беспилотник ЦАХАЛа обстрелян на севере Газы
18:00
Израиль "отмел" список ООН
17:42
Решение Беннетта разозлило ШАБАК
17:27
Саудовская Аравия: в "сделке века" есть позитив
16:59
Бомба из Газы взорвалась над школой в Сдероте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus