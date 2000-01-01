13.02 06:48 MIGnews.com

Шантаж Нира Хефеца: женщина требует миллионы

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Скандал вокруг шантажа израильской полицией государственного свидетеля Нира Хефеца получил новое продолжение.Женщина, с помощью которой полицейские свидетели шантажировали бывшего советника Биньямина Нетаниягу, подала многомиллионный иск к полиции, комиссии по ценным бумагам и прокуратуре.Женщина утверждает, что ее впутали в это дело без всяких на то юридических причин, и несмотря на заверения полиции, ее персональные данные стали известны адвокатам Нетаниягу.До сего дня женщина оставалась полностью в тени, но теперь она требует возмещения от государства в размере 2,5 миллионов шекелей. Она утверждает, что ее доставили к следователю против ее воли, без всяких на то оснований, с единственной целью - оказать давление на человека, отказавшегося давать показания против Нетаниягу.Женщина сообщает в иске, что следователи явились к ней домой рано утром, произвели обыск и велели ей ехать вместе с ними в полицию. Они не сказали ей, что у нее есть право отказаться.В ходе допросов Хефеца полицейские задавали ему назойливые и неуместные вопросы о характере его отношений с женщиной. Полиция первоначально отрицала этот факт, но теперь полицейский полковник Эли Ассаядж вынужден признать: "Кто-то допустил ошибку". Он добавил: “Была допущена ошибка офисом прокуратуры, протоколы допросов (с упоминанием имени женщины) были переданы адвокатам защиты. Мы сожалеем о том, что эта ошибка была выявлена слишком поздно. Хефец после этого поспешил в суд с требованием наложить запрет на публикацию всех данных об этом деле. Такой запрет он получил. Он подчеркнул, что нет никакой связи между шантажом и содержанием его показаний, данных суду”.