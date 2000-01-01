Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Шантаж Нира Хефеца: женщина требует миллионы 13.02 06:48   MIGnews.com

Шантаж Нира Хефеца: женщина требует миллионы

Скандал вокруг шантажа израильской полицией государственного свидетеля Нира Хефеца получил новое продолжение.

Женщина, с помощью которой полицейские свидетели шантажировали бывшего советника Биньямина Нетаниягу, подала многомиллионный иск к полиции, комиссии по ценным бумагам и прокуратуре.

Женщина утверждает, что ее впутали в это дело без всяких на то юридических причин, и несмотря на заверения полиции, ее персональные данные стали известны адвокатам Нетаниягу.

До сего дня женщина оставалась полностью в тени, но теперь она требует возмещения от государства в размере 2,5 миллионов шекелей. Она утверждает, что ее доставили к следователю против ее воли, без всяких на то оснований, с единственной целью - оказать давление на человека, отказавшегося давать показания против Нетаниягу.

Женщина сообщает в иске, что следователи явились к ней домой рано утром, произвели обыск и велели ей ехать вместе с ними в полицию. Они не сказали ей, что у нее есть право отказаться.

В ходе допросов Хефеца полицейские задавали ему назойливые и неуместные вопросы о характере его отношений с женщиной. Полиция первоначально отрицала этот факт, но теперь полицейский полковник Эли Ассаядж вынужден признать: "Кто-то допустил ошибку". Он добавил: “Была допущена ошибка офисом прокуратуры, протоколы допросов (с упоминанием имени женщины) были переданы адвокатам защиты. Мы сожалеем о том, что эта ошибка была выявлена слишком поздно. Хефец после этого поспешил в суд с требованием наложить запрет на публикацию всех данных об этом деле. Такой запрет он получил. Он подчеркнул, что нет никакой связи между шантажом и содержанием его показаний, данных суду”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:03
Тель-Авив: бетономешалка сбила самокат, мальчик погиб
06:39
Убийство инностранца в излюбленном месте отдыха израильтян
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:11
У дочки Йовович выявили серьезную болезнь
04:05
Пассажир самолета сжевал свой смартфон
03:44
Выявлена опасность одиночества для здоровья
02:38
Названы главные туристические тренды 2020 года
23:11
В Венесуэле появится новое авиаконструкторское бюро
22:04
Количество зараженных коронавирусом в Англии возросло
21:24
Израиль прекращает связи с Верховным комиссаром ООН
21:22
Иран пригрозил стереть Тель-Авив с лица земли
21:16
El Al отменяет полеты в Гонконг
21:01
Ливан обстрелял израильские беспилотники
20:34
"Шин Бет": Беннетт дал "зеленый свет" террору
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus