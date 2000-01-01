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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:14.02 06:46   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Профессора отменили презумпцию невиновности в Израиле 120 “ведущих профессоров и академиков Израиля” направили открытое письмо членам Кнессета и президенту страны Рувену Ривлину.

Израиль переходит на смарт-платежи Израильские магазины и сервисы переходят на новые технологии оформления сделок по платежным картам. На смарт-технологии уже перешли следующие компании: Zara, Decathlon, Delta и Opticana, начав использовать стандарт EMV досрочно.

EL AL продлевает запрет на перелеты в Азию Израильская авиакомпания EL AL продлила запрет на перелеты в Пекин и Гонконг, пока опасный коронавирус Covid-19 продолжает распространяться.

Бомба из Газы взорвалась над школой в Сдероте Террористы продолжили свои атаки, направив очередную связку шаров со взрывчаткой в сторону Израиля. В течение дня устройства подрывались над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.

Борьба с Ираном и огневая мощь – новый план ЦАХАЛ Армия Обороны Израиля запускает новую пятилетнюю программу "Моментум" (Tenufa), которая включает получение превосходства над главными противниками – Ираном, "Хизбаллой" и ХАМАСом, внедрение передовых технологий, сокращение танковых войск и новые боевые эскадрильи ВВС.


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