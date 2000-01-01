Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль переходит на смарт-платежи Израильские магазины и сервисы переходят на новые технологии оформления сделок по платежным картам. На смарт-технологии уже перешли следующие компании: Zara, Decathlon, Delta и Opticana, начав использовать стандарт EMV досрочно.
Бомба из Газы взорвалась над школой в Сдероте Террористы продолжили свои атаки, направив очередную связку шаров со взрывчаткой в сторону Израиля. В течение дня устройства подрывались над израильскими общинами в регионе Сдот Негев.
Борьба с Ираном и огневая мощь – новый план ЦАХАЛ Армия Обороны Израиля запускает новую пятилетнюю программу "Моментум" (Tenufa), которая включает получение превосходства над главными противниками – Ираном, "Хизбаллой" и ХАМАСом, внедрение передовых технологий, сокращение танковых войск и новые боевые эскадрильи ВВС.