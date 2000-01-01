13.02 18:50 MIGnews.com

Наследный принц Саудии не собирается встречаться с Нетаниягу

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В Саудовской Аравии не планировали организовывать встречу между наследным принцем Мохаммадом бин Салманом и премьер-министром Израиля Биньямина Нетаниягу.Такое заявление сделал министр иностранных дел Саудии Адель аль-Джубейр, передает Reuters."Между Саудовской Аравией и Израилем не запланировано никаких встреч. Политика Саудовской Аравии была очень четкой с самого начала этого конфликта. Отношения между Саудовской Аравией и Израилем отсутствуют, и Королевство твердо поддерживает "Палестину", – отметил он.Что примечательно, ранее в СМИ появилась информация, что переговорные группы от Израиля, США, Египта и Саудовской Аравии ведутся переговоры о возможном саммите в Каире, на котором могут встретиться Нетаньяху и наследный принц.